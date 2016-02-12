Украина и США готовятся к возвращению Крыма — эксперт

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Дж.Байден обсудили вопрос подготовки к процессу деоккупации оккупированного РФ Крыма.

Такое мнение высказал украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Facebook

"Хотел бы обратить внимание скептиков и критиканов, а точнее, напомнить им мой сентябрьский опубликованный вывод о том, что в кулуарах Белого дома деоккупация полуострова не только обсуждается, но и готовятся ответные меры:

В тексте моего блога приводились такие слова: "Украина имеет свою стратегию и скоординированный с "антипутинской" коалицией план действий, который предусматривает, в числе других, механизм дипломатического и международного воздействия на агрессора. Не только Киев, но и Вашингтон имеет запасные варианты противодействия агрессии Кремля, в том числе и персональные санкции против высшего военно-политического руководства РФ", и именно они вызвали шквал критики и скептицизма.

Сейчас я могу с уверенность сказать, что был прав, не поддаваясь на их нападки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что присоединение Крыма РФ — самое глупое, что могло быть.