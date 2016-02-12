В МИД рассказали об отношении РФ к минским соглашениям и о миссии ОБСЕ на Донбассе

12 февраля 2016, 11:46

Минские договоренности предусматривают, что Украина получает контроль над своей частью границы, говорит дипломат.

Переговоры в Минске, иллюстрация

Россия пытается всячески забыть минские договоренности от 2014 года, так называемый "Минск-1", через ряд неприятных для нее пунктов в этом документе. Минский процесс предусматривает, что Украина получает контроль над своей частью границы в конце мирного процесса.

Об этом заявил руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко, который отвечает за переговоры в Нормандском формате о мирном урегулировании на Донбассе в интервью "Европейской правде".

"Во-первых, мы всегда говорим, что не было Минска-2. Мы считаем, что такая терминология — это попытка закрыть "первый Минск", то есть договоренности с 2014 года. Дело в том, что в Минске-1 есть очень неприятные пункты для россиян. И поэтому о Минск-1 они хотели бы забыть. Но забыть — не получится", — сказал Пристайко.

По его словам, так называемый Минск-2 на самом деле имеет название "Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей".

"Это — ответ на вопрос о "Минск-3". Мы подозреваем, что если процесс начнется, то в него будут заложены вещи, которые не будут способствовать мирному урегулированию. Так называемый "Минск-2" был не идеален, а в "Минске-3" могут проталкивать вещи, которые мы вообще не сможет переварить", — подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что Минские договоренности предусматривают, что Украина получает контроль над своей частью границы в конце мирного процесса.

"Да, это обидно слышать, это против всякой логики, но что поделаешь. В то же время, может же быть другой механизм контроля над границей, который позволит провести честные выборы. Пусть миссия ОБСЕ получит возможность добраться до границы и контролировать ее. Это — тот компромиссный путь, которого мы сейчас требуем, и я не вижу проблем для его реализации", — отметил он.

 По его словам, Украина предлагает механизм контроля над границей на Донбассе при участии ОБСЕ, который позволит провести честные выборы на оккупированных территориях.

"Если мы пообещали, что проведем выборы, внесем конституционные изменения, не будем инициировать военные действия, как бы нам не хотелось вернуть обратно свою землю — мы должны выполнить это. Но остается открытым вопрос, каким образом выполнять Минские договоренности", — сказал Пристайко.

Пристайко подчеркнул, что у ОБСЕ уже есть мандат на всю территорию Украины, а значит, это включает границу с Россией тех территорий, которые контролируют так называемые ЛНР и ДНР.

"Поэтому ОБСЕ, выполняя свой мандат, способна выйти на границу, чтобы подтвердить, что больше российские наемники ее не пересекают", — добавил он.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе переговоров в Минске Роман Безсмертный заявил, что Грызлов в минском процессе ничего не значит, все в руках Путина.

Больше по этой теме читайте в комментариях экспертов: Переговоры в Минске: пропаганда или маневры Москвы вокруг Донбасса

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