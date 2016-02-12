Порошенко утвердил Годовую программу сотрудничества Украина-НАТО

Программа должна обеспечить скоординированное комплексное развитие сотрудничества Украины с Альянсом.
В пятницу, 12 февраля, Президент Петр Порошенко своим указом утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украина-НАТО на 2016 год.
Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.
"Программа должна обеспечить скоординированное комплексное развитие сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора по всем направлениям взаимодействия нашего государства с Альянсом", — говорится в документе.
Сообщается, что Программа определяет общие политические цели партнерства Украины с НАТО и направления взаимодействия с Организацией в сфере международной безопасности (международные операции по поддержанию мира, борьба с терроризмом, контроль над вооружениями, экологическая безопасность).
Кроме этого, Программа отображает ключевые шаги в процессе осуществления политических, экономических и социальных реформ в стране, основные элементы политики в сфере национальной безопасности и обороны.
"Годовая национальная программа сотрудничества Украина–НАТО определяет цели, задачи и практические мероприятия по реформированию сектора безопасности и обороны и повышению уровня обороноспособности Украины, которые будут реализовываться во взаимодействии с НАТО определенными исполнителями – центральными органами исполнительной власти", — говорится в документе.
Согласно указу, Кабинету министров Украины поручено обеспечить координацию деятельности центральных органов исполнительной власти по выполнению Годовой национальной программы. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за агрессии РФ в Украине НАТО укрепит свои восточные границы.