Кравчук объяснил, почему не работают Минские соглашения: предложил новый формат

Для урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращения контроля над всей территорией Донбасса и Крыма необходимо создание нового международного формата.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "Шустер Live".

"Я предлагаю выступить с инициативой создания нового международного механизма освобождения оккупированного Донбасса и возвращения Крыма. Президент Порошенко начал такой процесс, назвал "Женева+". Но это только начало. Это должны быть общественность, организации, гражданское общество, все мы должны здесь действовать", — заявил Кравчук.

"Нужно откровенно сказать, что минские переговоры сыграли свою роль, когда нужно было посадить Путина за стол, чтобы не началась широкомасштабная агрессия, и как документ, который позволяет применять к России санкции. Но все 13 пунктов этого соглашения сегодня абсолютно не действуют, ни один не выполнен. Да, минский процесс стал началом, а какое продолжение?", — от метил он.

В свою очередь, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный согласился с таким предложением.

"Меня здесь останавливает только то, что мировой политический календарь сегодня заставляет нас где-то приблизительно полтора года находить в себе силы и удержать эту ситуацию. Через год в США выборы, в Германии выборы, во Франции выборы и, очевидно, что это потянет за собой новые форматы, новые системы координат, новые системы безопасности. И с моей точки зрения, то, о чем вы (Кравчук — ред.) говорите, нужно готовить, находить аргументы, отрабатывать документы. Это не взаимоисключающие процессы", — сказал Безсмертный.

Напомним, ранее а МИДе рассказали об отношении РФ к минским соглашениям и о миссии ОБСЕ на Донбассе.