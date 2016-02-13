Медведев объявил о начале новой "холодной войны" и завел старую пластинку о Донбассе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО скатились к новой "холодной войне".

Об этом он сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает УНИАН.

"Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой "холодной войны". Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой то для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран. Снимают пугающие фильмы, в которых русские начинают ядерную войну. Я иногда думаю: мы в 2016-м сегодня или в 1962?" — сказал Медведев.

Он сообщил, что перед поездкой на конференцию встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы обсуждали его выступление здесь, в Мюнхене, в 2007 году. Тогда он говорил, что идеологические стереотипы, двойные стандарты в международных отношениях не помогают снизить напряженность в международных отношениях, а только усиливают ее, а у мирового сообщества остается все меньше возможностей для принятия значимых политических решений", — отметил он.

По его словам, картина сегодня даже более серьезная. Развитие событий с 2007 года оказалось куда драматичнее.

"Единой большой Европы как не было, так и нет, наши экономики, все экономики растут очень слабо. Обострились конфликты в странах Ближнего Востока и Северной Африки, наступил миграционный коллапс", — сказал он.

Он назвал отношения Евросоюза и России испорчеными, а российское вторжение в Украину назвал "гражданской войной".

Кроме того, Медведев назвал временно оккупированный Донбасс "юго-востоком Украины" и заявил о продолжении направления туда "гумконвоев".

"И, конечно, крайне тяжелой остается гуманитарная ситуация. Экономика юго-востока Украины деградирует, территории по-прежнему блокированы, отвергнута инициатива канцлера Германии о восстановлении банковской системы, которая должна была быть там реализована. Десятки тысяч людей находятся на грани выживания. Удивительно другое, почему это должно волновать Россию, и не волнует в такой степени Украину", — добавил он.

"Мы отправляли и вынуждены будем отправлять на юго-восток Украины гуманитарные караваны", — сказал Медведев.

Он заявил, что Россия будет проявлять "разумную гибкость в исполнении минских соглашений, там, где это не противоречит их сути".

Вместе с тем Медведев требует внесения изменений в Конституцию Украины, несмотря на продолжающие обстрелы на Донбассе.

"Безусловно, Минские договоренности должны соблюдать все стороны. Но, в первую очередь, их выполнение зависит, на наш взгляд, от киевских властей. Почему от них? Не потому, что мы пытаемся передвинуть куда-то стрелку, а потому, что такой период настал. Несмотря на прогресс по ряду направлений по отводу тяжелых вооружений, по присутствию миссии ОБСЕ, другим вопросам, ситуация остается неустойчивой. Что больше всего нас беспокоит — во-первых, на юго-востоке Украины так и не установлен режим полной тишины", — заявил Медведев.

"На линии соприкосновения регулярно происходят обстрелы. Этого быть не должно. И в этом смысле мы должны подавать правильные сигналы всем сторонам", — сказал он.

По словам Медведева, помимо этого, до сих пор не приняты изменения в Конституцию Украины, хотя это "должно было быть сделано до конца прошлого года, не исполняется законодательство об особом статусе Донбасса".

Медведев возмущается, что вместо согласования с подконтрольными Кремлю боевиками процесса децентрализации, приняты так называемые переходные положения, что не предусмотрено Минскими соглашениями.

"Киевские власти по-прежнему настаивают на том, что местные выборы должны быть организованы на основе нового украинского закона. Кроме того, украинская сторона, к сожалению, не выполнила свои обязательства по широкой амнистии, которая должна распространяться на тех, кто участвовал в событиях 2014-2015 годов. Без амнистии эти люди не смогут принять участие в выборах, что сделает их результаты сомнительными, а это вряд ли понравиться ОБСЕ", — сказал Медведев.

Он заявил, что Минские соглашения должны быть выполнены полностью.

"Это российская позиция. При этом мы люди здравомыслящие и готовы слышать разные идеи, в том числе компромиссные", — сказал Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что во время переговоров министров иностранных дел "нормандского формата" Украина официально проинформировала своих европейских партнеров об активизации действий Российской Федерации на Донбассе и о подготовке ею дальнейшего вооруженного наступления на Украину.