В Европарламенте обещают не медлить с безвизовым режимом для Украины

Европарламент без проволочек рассмотрит предложения Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим, как только они поступят.

Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц сегодня в Мюнхене журналистам после завершения встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает УНИАН.

"Мы ожидаем предложения Европейской комиссии относительно безвизового режима, и Европейский парламент немедленно их примет к рассмотрению", — заявил Шульц.

При этом президент ЕП подчеркнул важность такого решения. "Одна очень важная причина - безвизовый режим является элементом улучшения экономической деятельности. Очень часто это рассматривается как элемент свободного движения, но это - огромный шаг вперед в экономической деятельности с обеих сторон. Поэтому это также очень важно для нас", — подчеркнул он.

Кроме того, он заверил "от подавляющего большинства членов Европарламента, что мы поддерживаем демократическое и устойчивое экономическое развитие в Украине".

Шульц также сообщил, что очень внимательно слушал, что президент Украины сказал в отношении крымских татар. "Мы, как Европейский парламент, очень серьезно к этому отнесемся и посмотрим, что там произошло, особенно в сфере прав человека и безопасности", — подчеркнул президент ЕП.

Вместе с тем, по убеждению Шульца, не надо "обсуждать холодную войну, а необходимо улучшить наши дипломатические возможности, чтобы избежать конфронтации и не говорить о новой холодной войне".

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады пакет из трех законопроектов, направленных на выполнение Украиной критериев введения безвизового режима с Европейским Союзом в сфере противодействия коррупции, определив их первоочередными.