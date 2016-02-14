Боевики активизировались на Мариупольском направлении, ранены 7 наших воинов: карта зоны АТО

14 февраля 2016, 13:51

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, семеро получили ранения.

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики все чаще использовали запрещенные минскими договоренностям 82-мм и 120-мм минометы на Мариупольском направлении. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, семеро получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении боевики сосредоточили свой огонь в районе Донецкого аэропорта и окрестностях Горловки. У Опытного, Авдеевки и Песок боевики применили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В районе Песок зафиксировано два снайперских обстрела. Также боевики все чаще использовали запрещенные минскими договоренностям 82-мм и 120-мм минометы вблизи наших позиций неподалеку Зайцево и Майорска. Следует отметить, что обстрелы в этих двух точках были тщательно скоординированы, ведь боевики начинали и завершали огонь почти одновременно. Также бандформирования осуществили один обстрел из 120-мм миномета вблизи Верхнеторецком. Неспокойно было и в районе Троицкого, где боевики стреляли из стрелкового оружия и гранатометов, и был зафиксирован один снайперский обстрел.

На Мариупольском направлении боевики продолжили совершать провокации у Марьинки и Красногоровки. Там враг стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Красногоровки боевики дважды применили 82-мм минометы.

На Луганском направлении день прошел спокойно. Не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

Также в штабе напомним, что по данным военной разведки, у Марьинки действует так называемая "пятая отдельная мотострелковая бригада ДНР" в составе которой находится подразделение ВС РФ "Белый Медведь". Однако количество этих провокаций уменьшилось, что позволило вновь открыть контрольно-пропускной пункт "Марьинка", который был закрыт 13 февраля. Мирные жители снова смогут передвигаться на контролируемую Украиной территорию.

Также боевики совершили минометные обстрелы позиций сил АТО у Талаковка и Павлополя, а вблизи Гранитного дважды применили противотанковые ракетные комплексы. Еще одна провокация состоялась у Широкино. 

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что главари боевиков ДНР по согласованию с российскими "кураторами" намерены устроить провокации западнее Донецка и под Мариуполем.

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АТО Донбасс боевики Мариуполь обстрелы Пески
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