Политолог рассказал, какую "большую подлость" Украина может сделать России

Украина сейчас может сделать неожиданную подлость Москве и признать ОРДЛО частью России.
Самая большая и неожиданная подлость, которую Украина сейчас может сделать в отношении Москвы, это признать ОРДЛО независимыми или частью РФ.
Об этом написал украинский политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.
"Как "лицо неофициальное, а пожалуй что и праздное" могу себе позволить любые неполиткорректные высказывания. И в рамках этой идеологии скажу следующее. Самая большая и неожиданная подлость, которую Украина сейчас может сделать в отношении Москвы, это признать ОРДЛО независимыми или частью РФ. Можно отдельным законом про оккупированные территории, отказавшись от всякой ответственности и кормления.
Хотели особый статус и Россию? Кушайте. Как говаривал мой старшина: "Кошка бросила котят..." —говорится в сообщении.
Напомним, президент Петр Порошенко напомнил своему коллеге Владимиру Путину о российской агрессии в Крыму и на Донбассе.