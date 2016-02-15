Политолог рассказал, какую "большую подлость" Украина может сделать России

Самая большая и неожиданная подлость, которую Украина сейчас может сделать в отношении Москвы, это признать ОРДЛО независимыми или частью РФ.

Об этом написал украинский политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Как "лицо неофициальное, а пожалуй что и праздное" могу себе позволить любые неполиткорректные высказывания. И в рамках этой идеологии скажу следующее. Самая большая и неожиданная подлость, которую Украина сейчас может сделать в отношении Москвы, это признать ОРДЛО независимыми или частью РФ. Можно отдельным законом про оккупированные территории, отказавшись от всякой ответственности и кормления.

Хотели особый статус и Россию? Кушайте. Как говаривал мой старшина: "Кошка бросила котят..." —говорится в сообщении.

Напомним, президент Петр Порошенко напомнил своему коллеге Владимиру Путину о российской агрессии в Крыму и на Донбассе.