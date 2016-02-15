Горячий прием: под Горловкой силы АТО отбросили боевиков

Под Горловкой Донецкой области боевики по-прежнему пытаются провоцировать силы АТО на открытие огня, чтобы обвинить их в нарушении Минских соглашений.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе южнее Горловского водохранилища, восточнее контролируемой украинскими военными Новосёловки зафиксировано боестолкновение подразделений сил АТО с пехотной группой боевиков, которая пыталась сблизиться с наблюдательным пунктом украинских войск со стороны западной окраины Озеряновки и обстрелять его с близкой дистанции.

Группа противника была своевременно выявлена, в результате короткого боестолкновения отошла на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на днях российские военнослужащие 3-й ОМСБр в Горловке выразили открытое неповиновение в связи с невыплатой денежного обеспечения. Во избежание бунта, командование части выдало по 2 000 рублей на питание и сигареты.