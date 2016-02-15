Заместитель Шокина подал в отставку: рассказал о "последней капле"

Касько показал рапорт, подписанный сегодняшним числом.
В понедельник, 15 февраля, Виталий Касько подал в отставку с поста заместителя генерального прокурора.
Об этом он сообщил во время брифинга, пишет РБК-Украина.
В то же время агентство уточнило, что чиновник продемонстрировал рапорт, подписанный сегодняшним числом.
"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины", — приводит его слова УНИАН.
По сведениям Касько, генпрокурор Виктор Шокин забрал у него "все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров".
Напомним, 3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу 4 числа.