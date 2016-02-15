"Плохому танцору и ноги мешают": у Шокина назвали отставку замгенпрокурора пиар-акцией

Помощник генпрокурора Виктора Шокина — Владислав Куценко — сообщил, что в ведомстве заявление замгенпрокурора Виталия Касько об отставке расценивают как пиар-акцию.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время чиновник уточнил, что у того в руках были все механизмы для того, чтобы показать обществу работу по международному вопросу, по санкциям, по борьбе с коррупцией.

"…отдел под тобой, и третье — по делу "бриллиантовых прокуроров". Поэтому, как говорят, плохому танцору и ноги мешают", — приводят журналисты слова Куценко.

Напомним, 3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу 4 числа.