Под Горловкой боевикам дали прикурить: русские пушкари ударили по "своим"

С ростом числа обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов на территории, контролируемой Украиной, растет количество ложных попаданий противника по своим позициям и гражданским объектам на подконтрольной боевикам территории.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как выяснилось, 10 февраля российские артиллеристы "1-го армейского корпуса" ДНР попали в школу в поселке Свободное Тельмановского района Донецкой области.

А 13 февраля ошибочный артобстрел по своим войскам заставил передовые подразделения 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) бросить позиции, спасаясь бегством.

Напомним, на днях в результате отсутствия взаимодействия между подразделениями 1АК собственным огнем были поражены военнослужащие подразделений противника, дислоцированные в районах Песок, Майорска и Марьинка, там жертвами "дружественного огня" стали шесть российских оккупантов.