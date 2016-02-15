Бой и обстрелы: у Порошенко рассказали о ситуации на Донбассе, карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 71 раз нарушили "режим тишины", открывая огонь по силовикам из разного оружия, обошлось без потерь.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы, в частности, использовали тяжелое вооружение, а под городом Мариуполь Донецкой области был бой.

"На Донецком направлении враг продолжает придерживаться тактики прицельных обстрелов позиций сил АТО, эпизодически используя минометы. Самая напряженная обстановка сохраняется в Зайцево, Майорске, Песках и Красногоровке", — отметил полковник.

По его словам, на Мариупольском направлении злоумышленники нарушали "тишину" в Марьинке, Талаковке и на прилегающих территориях. "В Гнутово вчера (14 февраля — ред.) произошло боестолкновение сил АТО с оккупантами", — добавил Лысенко.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Карта: mediarnbo.org