В оккупированном Крыму прокурорша "наш-мяш" решила запретить Меджлис

Так называемая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская, известна по кличке "ня-мяш", вручила заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джелялову копию "иска о запрете деятельности организации".

Поклонская подписала соответствующее заявление в "суд" оккупантов в Крыму, сообщает ТАСС.

"Прокурор Крыма подписала заявление в Верховный суд республики о запрете деятельности общественной организации (меджлиса) крымско-татарского народа на основании статьи 9 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", — сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в Меджлисе предупредили: российские оккупанты могут устроить теракты в Крыму.