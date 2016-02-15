Возвращение Крыма произойдет, когда начнет сыпаться сама Россия — эксперт

Если Россия не начнет разрушаться, то Украина не сможет забрать у нее Крым. Поэтому упоминание темы полуострова на переговорах в "нормандском формате" — это элемент политического прессинга.

Об этом эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Сейчас даже теоретически невозможен какой-то план, согласно которому могло бы произойти возвращение Крыма, пока не начнет сыпаться сама Россия. Об этом можно только фантазировать, но не более. Если Россия не начнет разрушаться, то Украина не сможет забрать у нее Крым. Поэтому вопрос Крыма вводится постепенно, как фактор дополнительного давления на Россию. Крым будет упоминаться всюду: регулярно на переговорах в "нормандском формате", постоянно этот вопрос будет подниматься в ООН, все время будет звучать вопрос создания формата "Женева плюс", — рассказал политический эксперт.

"Но пока что этот формат невозможен, поскольку он предусматривает участие не только Америки, Украины и других западных стран, но и России. А Россия на эти переговоры пока что не пойдет. Поэтому все разговоры о Крыме в любых форматах сейчас будут лишь фактором давления на Россию, напоминанием миру, что нельзя снимать санкции со страны, которая аннексировала огромную территорию и осуществляет там акты, которые можно квалифицировать как близкие к геноциду. Такие вещи будут использоваться", — подчеркнул политолог.

"Поэтому упоминание Крыма на переговорах в "нормандском формате" — это элемент политического прессинга, но ни в коем случае это не является включением в "нормандский формат" темы Крыма. Потому что она там не вяжется. Это формат, где все стороны понимают и согласились, что может быть некий переговорный процесс, который приведет к возобновлению суверенитета Украины над оккупированными территориями. Все с этим согласились, в том числе Россия. Вопрос только в том — какой ценой, благодаря каким уступкам и на чьих условиях", — заметил экс-нардеп.

"А по Крыму ситуация совершенно противоположная. Россия категорически отказывается даже говорить на эту тему. Потому это лишь политический фактор напоминания миру о том, что Россия — агрессор, бандитская и пиратская страна. Совершенно разные политические задачи ставятся в "нормандском формате" и в будущем "Женева плюс". Поэтому Крым может быть пока что лишь упоминанием, но не элементом переговорного процесса", — подытожил Чорновил.

Напомним, ранее Чорновил назвал "самую дикую вещь", сделанную Россией после Второй мировой войны.