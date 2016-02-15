Яценюк приехал в Администрацию Порошенко отчитываться перед депутатами БПП

В понедельник, 15 февраля, премьер-министр Арсений Яценюк приехал на заседание парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщили источники "Украинской правды", заседание фракции началось в 18:00.

Около 20:00 Яценюк начал отвечать на вопросы депутатов.

Перед этим позицию фракции выслушал Президент Петр Порошенко, заседание продолжается в Администрации Президента, говорится в сообщении.

Напомним, ранее Яценюк назвал основные провалы Кабмина и рассказал, с чем пойдет отчитываться в Раду.