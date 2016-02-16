Ситуация на Донбассе обострилась: произошли бои под Николаевкой и Новотроицким

В районе проведения АТО ситуация существенно обострилась. Ежесуточно пророссийские наемники увеличивают количество обстрелов, все чаще используя минометы. Неподалеку Николаевки и Новотроицкого Донецкой области состоялись боевые столкновения с ДРГ бандформирований.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО на своей странице в Facebook.

По нашим опорных пунктам в Зайцево, противник, кроме минометов калибра 120 мм, открывал огонь из самоходной артиллерийской установки.

Под минометные обстрелы противника попали также позиции Вооруженных Сил Украины в районе Коминтернова, Гнутово, Широкино, Красногоровка, Марьинка и Майорска.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши опорные пункты у Гранитного, Новгородского, Опытного, Песок, Авдеевки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении противник вел огонь по украинским позициям в Трехизбенке и Сокольниках.

Всего за минувшие сутки пророссийские боевики 79 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 71 раз нарушили "режим тишины".