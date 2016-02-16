Сегодня Рада заслушает Яценюка и рассмотрит "безвизовые" законы

Сегодня, 16 февраля, состоится заседание Верховной Рады Украины, на котором нардепы планируют заслушать отчет Кабмина о работе за минувший год, а также рассмотрят пакет "безвизовых" законопроектов.

Отмечается, что докладывать будет премьер-министр Арсений Яценюк, говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы планируют включить в повестку дня пакет "безвизовых" законопроектов: о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной плана действий по либерализации Европейским союзом визового режима для Украины относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации, о внесении изменений в закон Украины "О прокуратуре" относительно обеспечения прозрачности в организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного валютного фонда, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно усовершенствования принципов деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно работы электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления), законопроект №3501 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского союза).

Ранее сообщалось, что депутаты фракции БПП решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за отставку.

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