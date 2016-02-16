Важен нам берег турецкий: Киев и Анкара идут на сближение

Премьер Турции Ахмет Давутоглу во время своего визита в Киев заверил, что Украина является не просто соседом, а стратегическим партнером и может рассчитывать на поддержку по всем направлениям. В первую очередь в экономической сфере. Прерванные в 2013 году переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией будут возобновлены уже в марте. Стоит отметить, что активизации переговорного процесса немало поспособствовало обострение отношений Анкары и Москвы, возникшее после того, как в ноябре прошлого года турецкие ВВС сбили российский Су-24. Россия ответила запретом на ввоз турецкой продукции, а также отказала российским туристам в праве отдыхать на курортах Турции. В отношении Украины продуктовое эмбарго Кремль практиковал задолго до этого, а с января нынешнего года ввел его официально. Поэтому заключение соглашения о ЗСТ между Турцией и Украиной — естественное стремление стран найти для своей продукции новые рынки сбыта.

Кроме того, глава турецкого правительства выразил готовность увеличить инвестиции в Украину и объемы двусторонней торговли, заявив, что рассчитывает на рост торгового оборота к 2018 году до 10 млрд долларов. А также привез соглашение о предоставлении Украине пятилетнего кредита в 50 млн долларов под 2,5% в рамках общей макрофинансовой помощи от стран "Большой двадцатки", который пойдет на пополнение бюджета. На фоне паузы, взятой МВФ в выделении третьего транша кредита, даже небольшие суммы для Украины на вес золота. Как известно, позиция Фонда является для международных кредиторов и инвесторов своего рода ориентиром для оценки рисков вложений. Сейчас, когда в МВФ раздумывают, давать деньги или подождать, пока в Киеве преодолеют очередной политический кризис, а Кристин Лагард даже грозит "заморозить" сотрудничество ввиду отсутствия результатов борьбы с коррупцией, финансовая помощь партнеров дорогого стоит.

Не меньшее значение имеет и политическая поддержка со стороны Анкары. Давутоглу вновь подчеркнул, что территориальная целостность и независимость Украины является для Турции фундаментальной ценностью, а Крым — неотъемлемой частью украинской территории. В Кремле вопрос принадлежности полуострова уже давно не считают темой для обсуждения и старательно пресекают любые попытки внести его в повестку дня на международных переговорах. Последняя встреча глав МИД в "нормандском формате" в Мюнхене завершилась, едва начавшись, поскольку Сергей Лавров наотрез отказывался отвечать на обвинения о преследовании крымских татар. Намерение российской власти запретить деятельность Меджлиса — лишь следующий шаг в этом направлении. Турция — один из ключевых союзников Украины, который помогает удерживать крымский вопрос в информационном поле. И идея украинского руководства привлечь ее к переговорам по деоккупации Крыма вполне логична.

Превратившаяся на время во врага №1 для России Турция в одночасье оказалась на передовой противостояния с агрессором. Российский "вклад" в сирийский конфликт заставил Анкару и ее партнеров по НАТО занять более жесткую позицию в отношении Кремля. Руководство Турции уже не стесняется в оценке действий России в Сирии, а Давутоглу поставил РФ в один ряд с террористическими организациями, в частности с ИГИЛ. Во время визита турецкой делегации в Киев, вопреки подписанному накануне в Мюнхене соглашению о прекращении огня в Сирии, российские военные разбомбили несколько больниц и школ. Турецкий МИД обвинил Москву в совершении военного преступления, а генсек ООН заявил, что такие действия ставят под сомнение договоренности о перемирии. Перспектива наземной операции антитеррористической коалиции в Сирии уже не выглядит такой уж фантастичной. Впрочем, в ближайшее время, скорее всего, будет принято решение о создании бесполетной зоны в небе над Сирией, за что давно ратует Реджеп Тайип Эрдоган. Во всяком случае, канцлер Германии Ангела Меркель уже высказалась в поддержку этой идеи.

Украина и Турция в разной степени вынуждены противостоять российской агрессии, но в равной заинтересованы в нахождении международным сообществом действенного ответа на нее. Давутоглу заверил в неизменности поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, отметив, что она должна там быть, даже если на это потребуется более десяти лет. Обе страны рассчитывают получить в нынешнем году безвизовый режим с ЕС и финансовую помощь для противодействия планам России по дестабилизации ситуации на европейском континенте. Киев и Анкара готовы совместно работать над укреплением безопасности в Черноморском регионе, и этот союз может оказаться довольно крепким.