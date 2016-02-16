Россияне поняли, что война на Донбассе — это не свободная прогулка по Украине — Муженко

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает, что уже после первых боев на Донбассе россияне поняли, что будет не так просто воевать с нашей армией, это не свободная прогулка по территории Украины, а действительно война.

Такое мнение он высказал в интервью Первому каналу.

"Было несколько военных операций, после которых для российских военных наступило прозрение. Это бои за Луганский аэропорт, далее — первые бои за Донецкий аэропорт в мае 2014 года. Бои под Николаевкой и под Ямполем также дали понять, что легко не будет. Именно тогда была уничтожена российская группа 45 полка специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации. И это было первое официальное признание Россией гибели своих военнослужащих в Украине. Помните, в Москве было организовано похороны 11-ти человек из этой элитной воинской части 45-го полка? Они погибли именно под Николаевкой.

Я помню этот момент, когда действительно один из наших снарядов попал в микроавтобус, где был российский спецназ. Мы тогда получили эту информацию по радиоперехвата, а через несколько дней появилось официальное подтверждение уже на экранах российских телеканалов.

Также стоит упомянуть бои в районе Иловайска, когда официально появились первые пленные —российские десантники. И вот когда российские военные понесли первые потери, то поняли, что будет не так просто воевать с украинской армией, это не свободная прогулка по территории Украины, а действительно война. Тогда же появилась информация, что многие военнослужащие РФ начали отказываться ехать в Украину", — сказал Муженко.

Он еще раз обратил внимание на то, что украинским военным не запрещено открывать огонь по сепаратистам, есть только один запрет — не провоцировать их.

"Не знаю, откуда берется эта информация о том, что украинским военным запрещено открывать огонь по сепаратистам. Нет такой запрета. Есть только один запрет — не провоцировать. Я лично ко всем командиров, начиная от командира роты, доказал: если по ним ведется огонь, решение в огонь — это их Личное решение и их личная компетенция. Поэтому если кто-то говорит о запрете вести огонь, то это неправда. Когда нашим военным действительно угрожает опасность, когда стреляют по нашему опорному пункту, то открывается огонь. И никакого запрета на это нет", — подчеркнул начальник Генштаба.

Напомним, Муженко ранее заявил, что все действия российских войск на Донбассе происходят по приказу Кремля