Россияне поняли, что война на Донбассе — это не свободная прогулка по Украине — Муженко

Муженко отметил, что ВСУ не запрещено открывать огонь по сепаратистам, есть только один запрет их не провоцировать.
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает, что уже после первых боев на Донбассе россияне поняли, что будет не так просто воевать с нашей армией, это не свободная прогулка по территории Украины, а действительно война.
Такое мнение он высказал в интервью Первому каналу.
"Было несколько военных операций, после которых для российских военных наступило прозрение. Это бои за Луганский аэропорт, далее — первые бои за Донецкий аэропорт в мае 2014 года. Бои под Николаевкой и под Ямполем также дали понять, что легко не будет. Именно тогда была уничтожена российская группа 45 полка специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации. И это было первое официальное признание Россией гибели своих военнослужащих в Украине. Помните, в Москве было организовано похороны 11-ти человек из этой элитной воинской части 45-го полка? Они погибли именно под Николаевкой.
Я помню этот момент, когда действительно один из наших снарядов попал в микроавтобус, где был российский спецназ. Мы тогда получили эту информацию по радиоперехвата, а через несколько дней появилось официальное подтверждение уже на экранах российских телеканалов.
Также стоит упомянуть бои в районе Иловайска, когда официально появились первые пленные —российские десантники. И вот когда российские военные понесли первые потери, то поняли, что будет не так просто воевать с украинской армией, это не свободная прогулка по территории Украины, а действительно война. Тогда же появилась информация, что многие военнослужащие РФ начали отказываться ехать в Украину", — сказал Муженко.
Он еще раз обратил внимание на то, что украинским военным не запрещено открывать огонь по сепаратистам, есть только один запрет — не провоцировать их.
"Не знаю, откуда берется эта информация о том, что украинским военным запрещено открывать огонь по сепаратистам. Нет такой запрета. Есть только один запрет — не провоцировать. Я лично ко всем командиров, начиная от командира роты, доказал: если по ним ведется огонь, решение в огонь — это их Личное решение и их личная компетенция. Поэтому если кто-то говорит о запрете вести огонь, то это неправда. Когда нашим военным действительно угрожает опасность, когда стреляют по нашему опорному пункту, то открывается огонь. И никакого запрета на это нет", — подчеркнул начальник Генштаба.
Напомним, Муженко ранее заявил, что все действия российских войск на Донбассе происходят по приказу Кремля