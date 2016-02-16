Партизан рассказал, как в Луганске закручивают гайки сторонникам Украины

В оккупированном Луганске "генпрокуратура" ЛНР возбудила уголовное производство по фактам продажи и распространения украинских новостных газет.

Уголовное производство возбуждено по материалам проверки сотрудниками "министерства информации" ЛНР центральной сети распространителей печатных изданий, сообщает аналитический отдел ГИ "Права справа".

В ходе проверки сети распространителей в торговых киосках на ул. Советской сотрудники "министерства" и активисты молодежных организаций ЛНР обнаружили три наименования украинских новостных газет. Экземпляры обнаруженных украинских газет были изъяты, а материалы проверки переданы в "генпрокуратуру" и "МГБ ЛНР".

Ранее, 16 января, "министерство информации" ЛНР обязало интернет-провайдеров Луганска заблокировать доступ к 113 новостных украинским порталам. А в марте прошлого года "совет министров" самопровозглашенной "республики" в целях обеспечения национальных интересов "также ограничила вещание 23 украинских телеканалов и российского канала "Дождь".

Фото: Facebook Фронта освобождения Донбасса и Луганщины