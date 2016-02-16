Порошенко отложил роспуск Рады на крайний случай: хочет восстановить доверие в парламенте

Только в крайнем случае Президент Петр Порошенко воспользуется правом роспуска Верховной Рады.

Об этом идет речь в обращении главы государства, обнародованном на сайте главы государства.

"Роспуск Верховной Рады не обязанность, а лишь право Президента. И я им воспользуюсь только в крайнем случае, которого мы просто не имеем права допустить", — подчеркнул Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что "вопрос восстановления доверия должен быть решен в стенах этого парламента".

"Доверие — это главный ресурс, который необходим для того, чтобы решать проблемы того масштаба, которые стоят перед нашей страной", — считает Президент.

Поэтому Порошенко заявил: "Жду от парламента быстрых и государственных решений. А за мной — дело не станет".

Вместе с тем глава государства отметил, что также надеется на поддержку со стороны общества.

Чекаю від Парламенту на швидкі і державницькі рішення. А за мною – не станеться. Покладаюся на підтримку з боку суспільства.

Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 Лютий 2016

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал Шокина уйти в отставку.