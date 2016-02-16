Порошенко отложил роспуск Рады на крайний случай: хочет восстановить доверие в парламенте

"Доверие — это главный ресурс, который необходим для того, чтобы решать проблемы, которые стоят перед нашей страной", — считает Президент.
Только в крайнем случае Президент Петр Порошенко воспользуется правом роспуска Верховной Рады.
Об этом идет речь в обращении главы государства, обнародованном на сайте главы государства.
"Роспуск Верховной Рады не обязанность, а лишь право Президента. И я им воспользуюсь только в крайнем случае, которого мы просто не имеем права допустить", — подчеркнул Порошенко.
В то же время он подчеркнул, что "вопрос восстановления доверия должен быть решен в стенах этого парламента".
"Доверие — это главный ресурс, который необходим для того, чтобы решать проблемы того масштаба, которые стоят перед нашей страной", — считает Президент.
Поэтому Порошенко заявил: "Жду от парламента быстрых и государственных решений. А за мной — дело не станет".
Вместе с тем глава государства отметил, что также надеется на поддержку со стороны общества.
Чекаю від Парламенту на швидкі і державницькі рішення. А за мною – не станеться. Покладаюся на підтримку з боку суспільства.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 Лютий 2016
Слава Україні!
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал Шокина уйти в отставку.