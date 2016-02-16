Избежать худшего сценария: Порошенко объяснил, почему у страны нет времени на новые выборы

Украина не имеет резерва времени, чтобы погружаться в новую избирательную кампанию, заявил Президент Петр Порошенко.

Об этом он заявил в обращении, размещенном на официальном сайте главы государства.

"Я убежден, что страна не имеет резерва времени, чтобы за неполные два года уже четвертый раз погрузиться в избирательную кампанию, да еще и в условиях внешней агрессии", — подчеркнул он.

По словам Президента, "внутренняя политическая война всех против всех — это мечта нашего северо-восточного соседа".

"Вот почему я взял слово и высказал свое видение выхода из кризиса — чтобы избежать худшего сценария", — отметил Порошенко в обращении, в котором он изложил свою позицию относительно необходимости полной перезагрузки правительства, отставки генерального прокурора Виктора Шокина и возобновления доверия общества к органам государственной власти.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что только в крайнем случае воспользуется правом роспуска Верховной Рады.