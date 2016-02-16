В штабе АТО подсчитали, сколько раз за день "кремлевские наемники" нарушали "тишину"

Во вторник, 16 февраля, в зоне АТО на Донбассе в течение дня "кремлевские наемники" (боевики) 24 раза нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак террористов на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.

"Кроме гранатометов и стрелкового оружия, противник все чаще применяет по нашим укреплениям минометы", — отметили военнослужащие.

В частности, он четыре раза открывал минометный огонь по опорным пунктам бойцов в районе Красногоровки, из минометов калибром 82 мм обстрелял позиции неподалеку Чермалыка, а под Крымским применил 120-мм миномет и гранатометы.

"Из стрелкового оружия и гранатометов различных систем кремлевские наемники открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины в Песках, Опытном, Марьинке, Новгородском и Верхнеторецком", — добавили в штабе.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Видео: Військове телебачення України