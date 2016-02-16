Вместо отставки Шокин решил расслабиться в отпуске

Генпрокурор Виктор Шокин находится в отпуске с понедельника, сообщил и.о. генпрокурора Юрий Севрук.

Об этом он рассказал в комментарии УНН.

"12-го февраля меня назначил Виктор Николаевич (Шокин — ред.), когда написал (заявление — ред.) на отпуск на три дня. Виктор Николаевич в отпуске ", — сообщил Севрук.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального прокурора Украины Виктора Шокина подать в отставку.

"Сегодня утром у меня состоялась встреча и обстоятельный разговор с генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке", — заявил Порошенко.

Позднее появилась информация о том, что якобы 16 февраля Шокин уже передал Порошенко заявление об отставке.