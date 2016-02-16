В Госдепе приветствуют сообщение об отставке Шокина

В Госдепе США поддержали отставку Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в Twitter.

"Госдеп США по просьбе "Голоса Америки" прокомментировал отставку Генерального прокурора Украины. По словам спикера Госдепа, США приветствуют этот шаг", — сообщила Гонгадзе.

Держдеп США на прохання @chastime рокоментував відставку Генерального прокурора України. За словами речника Держдепу,

США вітають цей крок — Myroslava Gongadze (@MGongadze) 16 февраля 2016





Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального прокурора Украины Виктора Шокина подать в отставку.

"Сегодня утром у меня состоялась встреча и обстоятельный разговор с генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке", — заявил Порошенко.

Позднее появилась информация о том, что якобы 16 февраля Шокин уже передал Порошенко заявление об отставке.

Однако позже была опубликована информация о том, что Шокин находится в отпуске с понедельника, сообщил и.о. генпрокурора Юрий Севрук.