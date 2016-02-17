Бой за опорный пункт под Волновахой: силы АТО врезали диверсантам по зубам

Продолжается эскалация конфликта в зоне АТО. Боевики и российские военные, кроме стрелкового вооружения, гранатометов и минометов, применяют ствольную артиллерию и РСЗО, а также активизировались на некоторых участках в Луганской области. Вдоль линии разграничения сторон в Донецкой области обстрелы со стороны боевиков фиксируются практически на всех участках.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на участках от Марьинки до Зайцево боевики активно используют гранатомёты, стрелковое вооружение, миномёты. В районе Зайцево—Жованка террористы нанесли удары из ствольной артиллерии (2 ед. 122-мм гаубиц Д-30А) по позициям сил АТО в северной части Зайцево и по частному сектору. Из 120-мм и 82-мм миномётов наносились удары по опорному пункту южнее Майорска, несколько огневых ударов зафиксировано восточнее и на окраине Майорска.

В районе юго-восточнее Новотроицка (поселок между Волновахой и Докучаевском Донецкой области) группа боевиков пыталась с близкой дистанции огнем из стрелкового вооружения и РПГ нанести удар по фланговой позиции одного из опорных пунктов украинских войск.

Группа была своевременно обнаружена боевым охранением сил АТО, и после боестолкновения отошла на исходные позиции, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее неподалеку Николаевки и Новотроицкого Донецкой области состоялись боевые столкновения с ДРГ бандформирований.

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