Эксперт о провале голосования за отставку Кабмина: Порошенко сам себя перехитрил

Провал голосования за отставку Кабмина — это поражение президента Петра Порошенко в борьбе с премьером Арсением Яценюком.

Об этом политолог и социолог, директор Украинской социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду"

"В ситуации с голосованием по правительству недоработал сам президент. Обратите внимание, что на время голосования ушли из зала люди, которые имеют близкие отношения с президентом, что не очень понятно. Это не сговор, как говорят одураченные депутаты. Это не политическая игра. Перед нами был ожесточенный конфликт между президентской и премьерской властью: между Порошенко, который открыто заявил, что он хочет заменить Яценюка (обратите внимание, что не правительство, а Яценюка), и Яценюком, который заявил, что у них единая команда, которая готова работать дальше", — говорит политический эксперт.

"16 февраля произошло важное событие — поражение президента Порошенко в борьбе с Яценюком. Теперь Порошенко — не самый главный. Это первое.

Второе — резкое падение политического качества Верховной Рады. Так просто нельзя! Было в зале 247 депутатов, а через минуту их уже 195. Я бы на месте молодых девушек не знакомился с нашими депутатами: эти люди опасны, у них слишком быстро меняется точка зрения. Не нужно думать, что вчера была какая-то супер-игра — для депутатов это показатель крайне низкого уровня ответственности за их "кнопкодавство". Это значит, что им нельзя поручить такие вещи, как свадьба, похороны, Конституция или смена премьер-министра. Потому что никто не знает, как они проголосуют через секунду после того, как они кивнули головой или еще что-то сделали. Вот в чем опасность!", — говорит политолог.

По его мнению, Верховная Рада очень близко подошла к досрочным выборам. "Оказалось, что Рада — самое слабое место в структуре украинской власти, то есть это не администрация президента и не Кабмин, который остался на целый год (это доказательство силы; даже мы с вами не знаем, будем ли мы работать на своих местах целый год, а Яценюк — знает). Яценюк смог удержаться в кресле только благодаря ошибке Порошенко. Порошенко надо было не требовать прямого снятия Яценюка и всего Кабмина, не предлагая альтернативы. Беда президента в том, что он перехитрил сам себя. Он хотел снять Яценюка, а потом начать переговоры с олигархами по поводу министров и премьер-министра. Депутатам это не понравилось. Они же не могут снять Яценюка. А если придет новый премьер-министр, который не имеет обязательств перед ними? Депутаты пришли в ужас от, того что сейчас снимут Яценюка, а завтра появится и.о. премьера (человек Порошенко), и тогда невозможно будет решить ни одной коррупционной схемы", — объяснил социолог.

"Порошенко хотел руками депутатов решить свои личные проблемы — проблемы власти. А депутаты — это же люди с полномочиями, вот и понажимали кнопки так, как считали нужным. И то, что больше 20 человек из БПП предали его, — это доказательство того, что им важнее контакты с Кабмином, чем многочасовые беседы с президентом. Думаю, что не будет никакого роспуска большинства. Большинство будет принимать законы, стоящие на повестке дня, а она уже утверждена. Потому, думаю, и Кабмин будет сейчас работать", — поделился предположением эксперт.

"Я бы на месте Яценюка сильно бы "потрусил" Кабмин и резко перестроил его работу — у нас совершенно нет контакта между экономическим и социальным блоком. Это очень серьезная проблема. Если он думает, что год так просидит, то это не так. Конфликты остались. Но большинство не развалится, потому "Самопоміч" и "Батьківщина" не могут уйти в оппозицию, так как это будет означать автоматическое присоединение к "Оппозиционному блоку". Тогда все скажут, что это — "кремлевский проект", — говорит директор "Украинского барометра".

"Единственной способ, как может развалиться большинство, — это старинный способ, как делают во многих странах (это я вам говорю, как профессор политологии), — когда президент, видя, что он не контролирует парламент, выводит свою большую парламентскую фракцию в меньшинство и распускает парламент. Что сейчас может сделать Порошенко? Либо ему придется потерпеть поражение и сделать вид, что он не делал никакого заявления о необходимости роспуска правительства, либо ему сейчас нужно выводить БПП из большинства, тем самым, разваливая большинство, что через 30 дней приведет к досрочным парламентским выборам", — объяснил политолог.

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