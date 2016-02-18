Луценко утверждает, что Порошенко получил от Шокина заявление об отставке

Лидер парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что президент получил от генерального прокурора Виктора Шокина заявление об отставке, пишет 112.ua.

Об этом он сообщил в эфире соответствующего телеканала.

В то же время политик уточнил, что глава украинского государства встречался с чиновником.

"Он (генпрокурор — ред.) написал заявление об отставке. Президент с ним встретился и получил от него заявление об отставке", — отметил Луценко.

По словам народного избранника, "на момент пока Верховная Рада его не утвердит (документ — ред.), он находится… на больничном или в краткосрочном отпуске".

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко призвал Виктора Шокина подать в отставку c должности генерального прокурора. Позже и.о. главы ГПУ Юрий Севрук заявил, что тот с 15 февраля пребывает в отпуске.