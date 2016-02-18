В штабе АТО назвали "горячие точки" Донбасса

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 47 раз нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что самое большое количество атак зафиксировано в пригородах захваченных Донецка и Горловки.

"Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты в Опытном, Песках, Троицком, Зайцево, Новгородском и Луганском", — отметили военные.

В первом населенном пункте и Марьинке враг вел огонь из минометов калибром 82 мм, а по украинским войскам неподалеку от Красногоровки он шесть раз стрелял, используя минометы, зенитную установку и БМП.

"В районе Майорска наемники в очередной раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. На Луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку от Трехизбенки", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України