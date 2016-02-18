Российский бизнесмен на пальцах объяснил, почему Крым должен быть возвращен Украине

18 февраля 2016, 09:30

Турки, Екатерина Вторая, Хрущев, Горбачев, Ельцин и Путин — не важны, пишет Слава Рабинович.

Крым - это Украина

Давайте коротко обсудим и навсегда забудем вопрос "Крым чей?", как не имеющий отношения к теме (и даже не имеющий никакого смысла). Давайте не будем забывать историю вообще, но навсегда забудем "историю" Крыма в контексте "определения" (с умным или глупым видом) его "принадлежности".

Об этом бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

Дело в том, что совершенно неважно, "чей Крым" был во время его многовековой истории "принадлежности", включая турок, действий Екатерины Второй, авантюр Хрущева, хаоса Горбачева и Ельцина, и преступлений Путина. Вся эта история интересна с точки зрения истории, но не с точки зрения определения принадлежности территории полуострова Крым.

А что важно?

Важно международное право.

Важны международные нормы.

Важны двусторонние и многосторонние международные договоры.

Важен Будапештский меморандум 1994 года.

Важен Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1998 года. Это "всего лишь" соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Важен Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе. Он был ратифицирован Россией. Лично Владимир Путин подписал Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе" 23 апреля 2004 года. Копия, до сих пор, висит на сайте Кремля.

Важен крымско-татарский народ. Но не более и не менее остальных этнических групп, проживающих в Крыму. Они тоже точно так же важны.

Важны Конституция Украины и Конституция Российской Федерации.

Вот, что важно. Вот кто важен.

Турки, Екатерина Вторая, Хрущев, Горбачев, Ельцин и Путин — не важны.

"Право народов на самоопределение", согласно Уставу ООН, тоже не важно, в контексте совершенной аннексии и продолжающейся незаконной оккупации Крыма: это "право народов на самоопределение" сейчас используется кремлевскими пропагандонами в качестве аргумента, приписываемого "народному волеизъявлению русских" в Крыму. Так вот: "русские в Крыму" не имеют такого "права", потому что "русские" уже "самоопределились" и живут на одной восьмой части суши Земли, в государстве под названием "Российская Федерация", где "этнические русские" (кто бы себя ни считал таковыми) являются большинством. "Этнические русские" не имеют права на "самоопределение" ни в Крыму, ни в США, ни в Канаде, ни во Франции, ни в Эстонии, ни в Казахстане, ни где-либо еще, потому что они уже имеют "свое" государство — Российскую Федерацию.

Если уж говорить именно об этом "праве народов на самоопределение", согласно Уставу ООН, то оно, по сути, в Крыму применимо только лишь к коренному населению — крымско-татарскому народу, у которого нет своего государства. Только ему решать, есть ли у него основания поднимать этот вопрос с киевскими властями, согласно Уставу ООН и Конституции Украины. И уж совершенно точно Российская Федерация не может иметь к этому никакого отношения.

Я не юрист, но, мне кажется, что даже ребенку должна быть очевидна эта логика.

Путин, принимая преступное решение незаконно оккупировать и аннексировать Крым, а также продолжать его "бессрочную" оккупацию, совершил тяжкое международное, антиконституционное, государственное, должностное и уголовное преступление. Точка. Неважно, что "думает народ" из-за геббельсовской пропаганды. В тоталитарном государстве по многим вопросам народ почти всегда думает неправильно по определению.

Не запятая. Точка. Насчет его преступлений, квалификации этих преступлений и его ответственности по вопросу аннексии и оккупации Крыма. Его — лично Путина.

Напоследок вернусь в начало моего поста.

Навсегда забудем вопрос "Крым чей?", как не имеющий отношения к теме.

Совершенно неважно, "чей Крым" был во время его многовековой истории "принадлежности". Важны только международное право, международные нормы, двусторонние и многосторонние международные договоры и конституции обеих стран.

Безо всяких предварительных условий Крым должен быть де-оккупирован, аннексия должна быть признана незаконной, осуждена и закончена, и Крым должен быть возвращен Украине. Де-факто-действие всех действующих договоров, перечисленных выше, должно быть немедленно и безусловно восстановлено (де-юре оно не прекращалось).

Вне принципа "безо всяких предварительных условий" должна быть созвана международная конференция только с одной целью: мирное решение гуманитарных проблем, связанных с изменениями структуры населения, с миграцией, с перемещенными лицами и беженцами. Сама конференция, и результаты конференции, имеют отношение к решению не политических, а гуманитарных проблем, и де-оккупация, признание аннексии незаконным актом и возврат Крыма Украине должны проводиться безо всяких предварительных условий.

Двусторонний или многосторонний переговорный процесс должен решить вопросы репараций и внесудебного урегулирования исков.

Вот теперь точка насчет всего, по этому вопросу.

Считайте это моей официальной "позицией по Крыму" в любом моем качестве — собеседника, гражданина, кандидата в Госдуму, кандидата в президенты, и т.д, резюмировал Слава Рабинович.

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Россия Украина Крым агрессия оккупация татары бизнесмен Слава Рабинович
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