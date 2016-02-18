"Народный фронт" пообещал голосовать за все безвизовые законы

Фракция "Народный фронт" приняла единогласное решение поддержать все законопроекты, необходимые для введения безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба политической силы.

Он также призвал все парламентские фракции отбросить политические разногласия и проголосовать за соответствующие законопроекты.

"Граждане Украины завоевали право быть европейцами и свободно путешествовать по странам ЕС. Политики не имеют права лишить их возможностей, которые открывает безвизовый режим", — подчеркнул Бурбак.

Он также добавил, что все, кто не будет голосовать за "безвизовые законы", предадут идеалы Майдана.

Фото: nfront.org