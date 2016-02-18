"Народный фронт" пообещал голосовать за все безвизовые законы

Граждане Украины завоевали право быть европейцами, говорит Максим Бурбак.
Фракция "Народный фронт" приняла единогласное решение поддержать все законопроекты, необходимые для введения безвизового режима с Европейским Союзом.
Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба политической силы.
Он также призвал все парламентские фракции отбросить политические разногласия и проголосовать за соответствующие законопроекты.
"Граждане Украины завоевали право быть европейцами и свободно путешествовать по странам ЕС. Политики не имеют права лишить их возможностей, которые открывает безвизовый режим", — подчеркнул Бурбак.
Он также добавил, что все, кто не будет голосовать за "безвизовые законы", предадут идеалы Майдана.
Фото: nfront.org