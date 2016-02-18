У Генпрокуратуры нет претензий к снайперам, следившим за Майданом

Во время событий на Майдане в центре Киева находились снайперы спецназа СБУ, УБОПа и Госохраны, но их причастность к убийствам не установлена.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного следственного управления, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает ЛІГА.net.

"На крышах и Кабмина, и администрации президента размещались снайперы, контрснайперы, они называют себя спецподразделением "Альфа" СБУ, а также спецподразделение УБОП "Сокол" и спецподразделения управления Государственной охраны", — сказал он.

По словам Горбатюка, следствие не установило применение оружия этими силовиками. "Они указывают, что вели контрснайперскую (работу, — Ред.), исключительно для того, чтобы выявлять лиц, которые будут применять оружие в отношении правоохранителей. Они таковых не обнаружили и, соответственно, оружие не применяли", — рассказал начальник управления спецрасследований.

Горбатюк добавил, в телах убитых и раненых майдановцев не выявлены пули, которые бы соответствовали оружию, которым располагали спецназовцы.

Напомним, ранее Горбатюк рассказал, что во время штурма Майдана и попытки захватить Дом профсоюзов 18-19 февраля 2014 года погибли 16 человек. Тогдашняя власть фактически действовала как преступная организация.