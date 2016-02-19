Кремль начал подготовку к аннексии Крыма еще летом 2013 — военный эксперт

Кремль еще летом 2013 года начал непосредственную подготовку к незаконной аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин на брифинге "Ко второй годовщине агрессии России против Украины" в Украинском кризисном медиа-центре.

"В Крыму в течение ноября 2013 года — февраля 2014-го происходила консолидация пророссийских сил, организовывались незаконные вооруженные формирования (отряды "самообороны"), создавалась политическая и организационная инфраструктура для оккупации полуострова", — отметил эксперт.

По его словам, Россия также значительно активизировала разведку на территории Украины. "В частности, во второй половине 2013 года количество облетов самолетами-разведчиками ВС РФ границ с Украиной возросло в несколько раз по сравнению с предыдущими периодами", — заявил Горбулин.

Эксперт также указывает на активизацию агентурной работы на территории Украины.

"По заранее подготовленному плану, начиная с 20 февраля 2014 (еще до побега Януковича из Киева), были организованы митинги под сепаратистскими лозунгами в Севастополе и Симферополе, в которых ведущую роль играли граждане РФ. Вместе с агентурой ФСБ РФ, ГРУ ГШ ВС РФ, СВР РФ, а также их боевыми подразделениями для участия в этих мероприятиях из России в Крым завезли граждан России из числа спортсменов, работников охранных фирм, бывших военнослужащих, которые исполняли роль "возмущенных крымчан" провоцировали конфликты, всячески пытались дестабилизировать ситуацию", — отмечает Горбулин.

По словам эксперта, вооруженное противостояние в Крыму готовились использовать для распространения дестабилизации в восточных областях, так называемые "народные восстания" в которых, на самом деле, планировали и осуществляли сотрудники российских спецслужб.