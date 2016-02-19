При Януковиче почти окончательно была разрушена украинская система ПВО — Горбулин

Во времена президентства Виктора Януковича российские агенты целенаправленно уничтожили обороноспособность Украины.

Об этом директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил на брифинге "Ко второй годовщине агрессии России против Украины" в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, развал работы Минобороны под видом его реформирования сделал невозможным эффективное управление ВС Украины.

"В 2010 году было расформировано Объединенное оперативное командование, а год спустя — Командование сил поддержки, что существенно усложнило применение сил и средств ВС Украины. Было завершено разрушительное по своей сути "реформирование" районных (городских) военных комиссариатов, с 2010 года была приостановлена сборовая подготовка военнообязанных", — рассказывает эксперт.

Горбулин акцентирует, что именно во времена Януковича почти окончательно была разрушена украинская система ПВО, а современные зенитно-ракетные комплексы и средства разведки были передислоцированы в Крым.

"Осознавая ситуацию, новое руководство Украины начало передислокацию подразделений Вооруженных Сил и правоохранительных органов Украины в восточные и северные области государства", — отмечает эксперт.

По его словам, были приняты неотложные меры по восстановлению дееспособности сектора безопасности и обороны, обеспечена управляемость силами и средствами ВС Украины, создана Национальная гвардия, проведена частичная мобилизация, начато формирование добровольческих батальонов для защиты Украины, быстро стабилизирована ситуация в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.