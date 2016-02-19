У Порошенко получили заявление Шокина об отставке

В пятницу, 19 февраля, в Администрацию президента Петра Порошенко поступило заявление Виктора Шокина об отставке с должности генпрокурора.

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook.

В то же время чиновник уточнил, что лично видел соответствующий документ.

"Генеральный прокурор Виктор Шокин написал заявление об увольнении", — отметил он.

Генеральний прокурор Віктор Шокін написав заяву про звільнення. Вона сьогодні надійшла до Адміністрації Президента. Сам бачив. Опубліковано Святославом Цеголком 18 лютого 2016 р.

Напомним, ранее стало известно, что Петр Порошенко призвал Виктора Шокина подать в отставку c должности генерального прокурора. Ознакомиться с мнением главы государства можно здесь.