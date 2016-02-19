Угроза выхода Британии из Евросоюза: будет ли "цивилизованный развод" Лондона и Брюсселя?

19 февраля 2016, 18:01

Эксперты рассказали, сможет ли Британия отстоять свои условия членства в Евросоюзе.

В первый день саммита ЕС, который 18 февраля начался в Брюсселе, на повестке дня стоял вопрос дальнейшей судьбы Британии в составе Европейского Союза. И пока что Лондону и Брюсселю не удалось договориться по данному вопросу. Так, по итогам первого дня дискуссий глава Евро

cовета Дональд Туск сказал: "Мы достигли некоторого прогресса, но еще многое предстоит сделать". В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что "у каждого тут будет своя драма, но в конце мы обо всем договоримся".

"Мы обязательно договоримся с Кэмероном (Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, — Ред.), никуда не денемся, иного просто не дано. Нельзя такого допустить, чтобы Британия ушла", — заявил накануне саммита глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, что премьер Кэмерон настаивает на лучших условиях членства для своей страны. В частности, Британия хочет признания ЕС мультивалютным союзом, расширения полномочий национальных парламентов в законотворческой деятельности ЕС, а также ужесточения миграционного законодательства. Эти предложения будут обсуждаться в дальнейшем ходе саммита.

Опрошенные "Главредом" эксперты считают, что есть все шансы на то, что Лондон и Брюссель таки договорятся, и Британия останется членом ЕС. Но если стороны не придут к консенсусу, и Британия таки покинет объединение, это будет "цивилизованный развод", отмечают политологи. В этом случае, по их словам, Британии не угрожают какие-либо негативные последствия — она "все переживет". А вот для ЕС выход Британии станет сильным ударом по имиджу и возможностям.

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

 Богдан Яременко:

Ангела Меркель высказалась не то, что умеренно, а даже благосклонно по отношению к позиции Великобритании, назвав ее такой, что имеет все основания и должна быть учтена. Речь идет и о довольно сложных моментах, например, участие страны не зоны евро в решении вопросов общей евровалюты. Хотя по этому вопросу Франция традиционно занимала противоположную позицию. Но, тем не менее, позиция Германии крайне важна.

Судя по всему, европейцы, как минимум, делают вид, что их ничто не шокирует, и что обо всем можно договориться. Это понятно, ведь на этом довольно сложном этапе исторического развития выход столь влиятельного и большого государства, как Британия, из объединения стал бы существенным ударом по репутации и возможностям Европейского Союза. Переговоры есть переговоры, и британцы при всем своем мастерстве — тоже резонные люди и понимают, что по некоторым вопросам нужно достигать консенсуса путем уступок. Поэтому, думаю, что многое из того, о чем заявила Британия, может быть учтено, может быть изменено, может быть принято ЕС.

Сложно прогнозировать последствия, которые будет иметь выход Британии из Евросоюза (если это произойдет), и для самой Британии, и для ЕС. Прежде всего, потому что нет исторического прецедента выхода государств из этого объединения. Британия, что бы ни случилось, очевидно, переживет все. Поскольку данный шаг — это желание большой части населения Великобритании, которое соответствующим образом будет реагировать и поддерживать курс своей страны.

Британия всегда занимала особое и отдельное место в Евросоюзе (скажем, она не присоединилась к монетарной политике, не является членом зоны евро, у нее всегда принципиальная и отдельная позиция по вопросам миграции). Очевидно, именно в этих сферах и вопросах Британия показывает то, что ее больше всего тревожит. Очевидно, именно для этих сфер выход страны из ЕС будет, наверное, положительным для британцев. К тому же, если даже Британия выйдет из Евросоюза, ей все равно придется с ЕС договариваться, например, по вопросам рыбной ловли, которые являются сложными и чувствительными для большого количества британцев, живущих на островах, в частности, рыбная ловля в Северном море. Да и по другим вопросам Британия ближе всего к Европейскому Союзу. Поэтому не думаю, что британцев ожидают какие-то серьезные негативные последствия.

Для Европейского Союза выход Британии будет важным и крайне негативным политическим сигналом. В экономическом плане, учитывая степень интеграции Британии в наиболее важные сферы (миграционную, финансовую и т.д.), Европейскому Союзу придется реструктуризировать финансирование ряда проектов, направлений. Но ничего трагического, я думаю, европейцев тоже не ожидает. Это будет вполне "цивилизованный развод".

Владимир Горбач

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

 Владимир Горбач:

Вероятный выход Британии из ЕС — весьма серьезный вызов для евроинтеграционного проекта как такового. Поскольку нет таких прецедентов, когда бы страна-член Евросоюза покидала его.

Британский случай — особенный, потому что Британия позиционировалась в ЕС как страна самых разнообразных исключений из правил. Также это большая мощная экономика, что важно для Европейского союза. А, кроме того, Британия является автором альтернативной концепции европейской интеграции, "интеграции разных скоростей" (имеется в виду скорость объединения). В последнее время британцы начали проигрывать: "модель разных скоростей" проиграла "континентальной модели", которая приближает ЕС к федерации по разным параметрам. Конституция ЕС, Договор о Европейском союзе, Лиссабонский договор и т.д. — все это не соответствует британской логике.

Сейчас евроскептики в Британии, которые представлены не только маргинальными партиями на континенте, но и присутствуют внутри политического мейнстрима (например, в ныне правящей Консервативной партии Великобритании), подают признаки жизни, напоминают о себе и обсуждают эту идею со своими избирателями, с британским населением. Поэтому, думаю, скорее всего, референдум в Британии состоится именно в этом году. И, вероятнее всего, на нем победит позиция остаться в ЕС, поскольку это будет политически выгодным и правильным для нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона (для него, как политика, это будет намного выгоднее, нежели проигрыш).

Потому я думаю, что евробюрократы и другие страны-члены ЕС будут идти навстречу пожеланиям Кэмерона. Британских исключений очень много. К примеру, они просят, чтобы на трудовых мигрантов не распространялись социальные льготы в первые четыре года. На это условие и условия приблизительно такого же порядка вполне могут согласиться все остальные члены этого объединения, чтобы просто сохранить Евросоюз как таковой, хотя бы в том состоянии, в котором он существует сейчас. Потому что угроз очень много, а британская — всего одна из них.

Сергей Толстов

Директор Института политического анализа и международных исследований

 Сергей Толстов:

Вероятность выхода Британии из состава Евросоюза есть. Но все-таки есть и стремление найти взаимопонимание. Это зависит от того, сможет ли английское правительство найти достаточное количество союзников среди других членов ЕС для того, чтобы они поддержали именно британский подход. Сегодня складывается впечатление, что Британии уже удалось найти взаимопонимание с Польшей. И если с Польшей будет найден общий язык, тогда они смогут скорректировать пакет требований и выступить с общей позицией.

Думаю, что Британия хочет внести изменения в учредительные договора ЕС. Но при этом в ЕС есть такая форма как дополнительные протоколы по отдельным вопросам, и они дают некоторые льготы или делают исключения для тех или иных стран, в том числе для Британии, в том числе по Шенгенской зоне и по некоторым иным моментам. Думаю, что все может закончиться отдельным протоколом или несколькими протоколами, подписанными с Британией, который станут приложением к Договору о существовании Европейского Союза.

К тому же, по последним данным, британское правительство пока что не назначило дату референдума. И это — сигнал о том, что переговоры пока что не развалились, а все еще идут, и Кэмерон считает, что ему удастся достичь компромисса. Такова ситуация на сегодняшний день.

Если будет назначена дата референдума, то это может означать две вещи: либо то, что переговоры закончились удачно, и британское правительство до референдума отчитается об определенных успехах, либо то, что переговоры закончились неудачно, и, соответственно, Британия будет усиливать давление.

Выход Британии из ЕС будет значить, что ей придется перезаключить соглашения с Евросоюзом по примеру Швейцарии, Норвегии и Исландии, то есть нужно будет подтвердить определенный объем взаимных обязательств и вычеркнуть оттуда все то, что Британию не устраивало. Изначальные требования британского правительства фактически предусматривали внесение изменений в редакцию учредительных договоров. Даже в случае референдума о выходе Британии из ЕС, если переговоры не приведут к компромиссу, думаю, стороны будут вести себя цивилизованно и установят переходной период, чтобы выход Британии из ЕС не происходил стихийно, хаотично и не принес существенного ущерба.

Так или иначе, Британия все равно останется в европейской экономической зоне, хоть и не будет обязана выполнять директивы Еврокомиссии, по крайней мере, те, против которых она выступает. Как, например, Швейцария имеет собственную миграционную политику, так и Британия будет иметь собственную миграционную политику. При этом отношения между ЕС и Швейцарией осуществляются на базе двусторонних договоров. Потому Британия и ЕС должны просто подтвердить большое количество обязательств, нынешних условий экономических свобод, пребывание в едином рынке, что распространяется сегодня на Великобританию.

При этом британское правительство также требует большей автономии в экономической политике, неприменения в отношении Британии решений, которые принимаются в еврозоне и в сохранении собственной политики в сфере иммиграции. Это три главных требования. Думаю, что по иммиграции может быть отдельный протокол. Что касается еврозоны, это может быть осуществлено путем подписания протокола или заключения договора, который будет действовать за границами договора о функционировании Европейского Союза. Есть договор, который Британия не подписала, но он вступил в действие в большинстве других стран, и он касается бюджетной политики и бюджетной ответственности. Может быть поправка к этому договору или приложение к нему. Но это уже чисто технические вопросы. Меркель не хочет пересмотра учредительных соглашений. А Британия хотела бы именно этого, потому что это гарантировало бы полную победу, то есть ослабление положений учредительных договоров, чего хочет Британия и в некоторых моментах Польша, а также Венгрия, Греция, Швеция и т.д.

фото: jpgazeta.ru 

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