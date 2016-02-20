Для освобождения всех пленных РФ ставит Украине ультиматум

Чтобы освободить пленных и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех" необходима широкая амнистия.

Об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов, комментируя первый обмен пленными в 2016 году, сообщает РИА Новости.

По его словам, стратегически решить вопрос возобновления обмена можно лишь так, как зафиксировано в Минских соглашениях.

"Это означает: освободить пленных и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". А для этого, в свою очередь, требуется широкая амнистия", — сказал он.

Сегодняшний обмен он назвал скромным, но значимым результатом состоявшихся на Контактной группе 17 февраля переговоров.

"Это скромный, но значимый результат состоявшихся на Контактной группе 17 февраля переговоров. Мы договорились о возобновлении обмена пленных и незаконно удерживаемых лиц. Уверен, благодаря этому мы сможем "сдвинуть" данный процесс, заставить механизм работать", — отметил он.

В субботу, 20 февраля, из плена орудующих на Донбассе боевиков были освобождены трое украинских военнослужащих.