Эксперт о захвате помещения на Майдане: явно российский путь провокации

Политический аналитик Александр Палий заявил, что захват помещений на Майдане Независимости в Киеве неизвестными провокаторами — это явно русский путь провокаций.

Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.

"Захват помещений никому не известными провокаторами — это явно российский путь провокаций. Им нужны никто, чтобы использовать их. На Донбассе никто сепаратистов тоже не знал", — написал он.

В Киеве на Майдане Независимости в ходе чествования героев Небесной Сотни произошла потасовка между провокаторами и правоохранителями.

В Киеве радикалы перекрыли главную улицу Крещатик. Также на Майдан начали приносить дрова. Люди в камуфляже, которые находятся в отеле "Козацкий", собираются установить на Майдане Независимости палатки и собирают на 21 февраля вече.



Напомним, в Киеве около 50 человек в камуфляже заняли ряд помещений отеля "Козацкий" на Майдане Независимости.

фото: rbc.ua