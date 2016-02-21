Волонтер о ситуации на Майдане: плевать, народ не поддержит, он знает, где правда

За все время Майдана погромов не было. А 20 февраля в Киеве в день чествования героев Небесной Сотни, были мародеры и грабители. И их нужно сажать. Не на подписку и не под домашний арест.

Такое мнение высказал известный украинский волонтер Роман Доник в блоге на Обозревателе.

"Какие-то люди хотят поставить палатки в центре Киева и пожить там.

Да на здоровье! Если им негде жить и нечем больше заняться во время войны, то пусть себе ставят палатки...

Еще одна группа товарищей решила пожить и обгадиться. Это их решение.

Мне уже давно смешно, когда какой-то человек выступает от имени народа. Или от имени Украины. И даже когда это делает группа человеков. Это очень глупо выглядит. Это как неуверенные в себе подростки от страха пытаются подбодрить себя и раздуть щеки.

Во время Майдана и сразу после него было два показательных для меня события. Точнее, две ситуации, которые предельно ясно свидетельствовали о необратимости и о настоящести происходящего.

Я уже не помню, какого числа, но ожидался очень серьезный замес на Майдане и штурм.

Информационно была подача, что если не выстоим, то этот день станет последним.

Будут убивать, и будут сносить, не заморачиваясь жертвами.

И вот ближе к вечеру на Майдан начали подтягиваться мужики. Женщин под всякими предлогами выпроваживали.

Майдан враз повзрослел. Взрослые, матерые, степенные дядьки. Много хорошо одетых, в дорогих лыжных шлемах. Тем вечером Майдан был не такой, как всегда. Люди готовились воевать. Приезжали те, кто никогда до этого не был, кто ни разу не ночевал. Приехали те, кто бывал по воскресеньям или по вечерам. Но в этот вечер они приехали рубиться. И вот тогда стало ясно, что Майдан - уже победил. Даже если сотрут в порошок, то вот таких вот мужиков, просто не успевших доехать, будут сотни тысяч.

Это был народ. Это и была Украина. Инертная и тяжелая на подъем. Но Украина.

Второй случай был уже в самом начале войны. Когда качали Харьков и каждую ночь ждали если на российских танков, то колонны колорадов на автобусах.

Мы начинали разворачивать блокпосты. Собирали мешки, песок, бетонные плиты.

А потом начали звонить мужики. Вот точно такие же, как в тот вечер приехали на Майдан.

- Мы охотники, у нас человек 30 с гладкостволом и стволов 15 нарезных. Звони.

- Мы страйкболисты, но есть охотничьи ружья, рации. 40 минут - подлетное время.

- Мы спортсмены, есть оружие, есть патроны. Светиться не можем, но, когда надо будет, подъедем в течении часа.

И таких звонков было много. Вот этих вот никуда не лезущих мужиков набралось сотни три. А были еще те, кто готовились к партизанской войне и к уличным боям. Это тоже был народ. Не активисты, не майдановцы. Просто люди. Народ.

И вот тогда я тоже четко понял, что, как бы ни было тяжело, мы победим.

Сегодня я вообще не переживаю по поводу происходящего в Киеве. Кто-то от имени народа, от имени патриотов, от имени националистов, от имени АТОшников, от имени волонтеров играет свою игру. Плевать. Народ не поддержит. Народ знает, где правда.

И если вдруг, не дай Бог, кто-то сильно заиграется, то тот же народ может опять начать подниматься на защиту Украины. В этот раз — от самозванцев", — пишет Доник.

Как известно, 20 февраля в день чествования памяти Героев Небесной сотне" люди в камуфляже, которые называются "Революционными правыми силами", заняли актовый зал в отеле "Казацкий".

Эти же люди начали устанавливать палатки на Майдане. Во время установки этих палатокпроизошла потасовка с силовиками. Активисты РПС заявили, что будут оставаться на Майдане —там развернули палатку.