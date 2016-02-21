Под Мариуполем разведка засекла российских морпехов: возможна десантная операция

Активизация диверсионно-разведывательных действий на Мариупольском направлении связывается с подготовкой к морской десантной операции.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подтверждено усиления 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК подразделениями из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты Береговых войск Черноморского флота Российской Федерации, говорится в сообщении.

Разведчики выяснили, что для легализации российских морпехов на этом направлении и сокрытия факта подготовки морской десантной операции, командование ВС РФ 12 февраля опубликовало указ главаря ДНР Александра Захарченко о переименовании 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса в 9-й особый мотострелковый полк морской пехоты;

Кроме того, личный состава 9 омсп обеспечили форму, характерную для морпехов (черные береты, тельняшки, шевроны), а также была нанесена соответствующая символика на боевую технику.

Напомним, несколькими днями ранее под Мариуполем украинские разведчики разгромили ДРГ, уничтожены и ранены 8 оккупантов.