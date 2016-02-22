Названо самое "горячее" направление в зоне АТО на Донбассе

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 44 раза нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что горячее всего было на Донецком направлении, там возле Красногоровки террористы применили 82-мм миномет, открывали огонь снайперы.

"В районе донецкого аэропорта противник обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", — отметили военнослужащие.

По их данным, также враг открывал огонь из автоматических гранатометов по шахте Бутовка. "Авдеевка, Опытное, Пески, Луганское, Новгородское, Зайцево, Троицкое: неподалеку этих населенных пунктов враг вел огонь по украинским укреплениям", — добавили силовики.

Кроме того, террористы атаковали опорные пункты, расположенные в районе Марьинки, Водяного и Зайцево, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України