СМИ узнали, кто может стать генпрокурором после Шокина

После увольнения Виктора Шокина должность генпрокурора может занять исполняющий его обязанности Юрий Севрук или лидер парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на данные источника в политсиле.

В то же время издание уточнило, что президента Петра Порошенко устраивает кандидатура первого чиновника, который больше 20 лет проработал в связке с нынешним главой ГПУ.

"При любом раскладе пока очевидно: в нынешней Украине генпрокурор все еще любимая шахматная фигура главы государства, несмотря на закон, предполагающий его независимость", — отметили журналисты.

Напомним, ранее Петр Порошенко внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора украинского государства.