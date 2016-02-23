Акция Радикальных правых сил: кто и зачем собрал клоунов и швондеров на "третий майдан"?

Акция объединения "Революционные правые силы" в центре Киева закончилась, едва начавшись. Палатки, установленные митингующими на Майдане Незалежности 21 февраля, уже на следующий день были разобраны коммунальщиками, а акция так и не смогла стать многолюдной.

Представитель штаба РПС Антон Бондаренко заявлял, что их акция нацелена на "завершение Революции достоинства, восстановление конституционного строя, конструктивные изменения в виде "общественного правительства" или воздействия общества на правительство, что позволит реализовать прямое народовластие в Украине".

Также лидер "Партии защитников отечества", бывший нардеп Юрий Кармазин заявил, что после консультаций различных общественно-политических сил появилась программа действий движения "За восстановление конституционного строя в Украине", которая предусматривает освобождение политзаключенных, отставку правительства, главы НБУ, секретаря СНБО, начальника Генштаба ВСУ, руководителей силовых ведомств, запрет участия во власти всем, кто был у власти в последние 10 лет и "нанес огромный ущерб Украине".

По словам Бондаренко, в составе РПС и объединений, которые к нему присоединились, много военных как из добровольческих батальонов, так и из ВСУ.

Эксперты рассказали "Главреду", кому и чем была выгодна данная акция РПС, какие перспективы она имеет, а также чем объясняется участие в ней некоторых украинских военных.

Доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

Характер акции РПС и ее позиционирование в информационном пространстве указывают на ее стейкхолдеров: они есть и внутри страны, и за ее пределами. Весьма большой интерес к акции РПС проявили российские средства массовой информации и их контрагенты в Украине, которые подставно являются ориентированными на Россию.

Актив участников данного протеста — это маргинальные представители радикальных сил, которые в какой-то степени тоже заинтересованы выйти в первый эшелон политического класса в Украине. Хотя их мотивация не является решающей.

Если говорить о заинтересованных внутри страны среди субъектов и акторов политики, то в этом заинтересованы оппозиционные силы. Они стремятся взять реванш после Революции Достоинства. Ведь данная акция РПС существенно подрывает легитимность нынешней украинской власти: насколько она успешна, настолько сильно она подрывает легитимность.

Кроме того, можно допустить, что в этой акции в ее нынешнем виде может быть заинтересована и действующая украинская власть. Так как именно в таком маргинальном, невыразительном и непривлекательном виде протест может быть наиболее эффективно скомпрометирован, и власть легче всего может найти иммунитет против такого протеста.

Так что заинтересованных сторон может быть несколько. Но есть те, кто наверняка заинтересованы в этом, — Россия и сами активисты акции. А вот кто может быть заинтересован, но по поводу кого есть сомнения, — это представители нынешней власти (либо силовых структур, либо Администрации президента). Это еще нужно проверять и доказывать.

Что касается перспектив данного протеста, о них можно будет сказать, отслеживая динамику процесса. Если акция не будет иметь продолжения, если в ее сценарий изначально не были заложены повороты, то можно сделать вывод, что ее заказчик не очень серьезный. А потому можно будет считать, что это был "пробный камень", просто заявка на новую тему в политическом дискурсе, новые лица в радикальной среде, новые информационные поводы, которые должны будут найти какой-то отклик в будущем. Сегодня пока что ничего не указывает на то, что акция будет набирать обороты, что появится публичный центр протеста в Киеве, который будет наращивать влияние.

Почему в этой акции РПС участвуют в том числе военные? Мы должны понимать, что в военных действиях и силовых акциях участвовало множество самых разных людей, с разным бекграундом, с разной мотивацией. В какой-то момент внешняя угроза выявила в этих людях нечто общее. Но когда война приобрела вялый позиционный и неопределенный характер, эти различия между людьми, которые, в частности, пришли в добровольческие батальоны, проявились, и каждый дальше пошел своим путем. Мы видим расколы во многих средах, например, в "Правом секторе". Так что на самом деле участие в акции военных ни о чем не говорит в политическом или идеологическом смысле. Речь идет не о каком-то общем явлении или повороте добровольческих батальонов к какой-то идеологии или политической программе, а речь идет о конкретных людях и их личном позиционировании в данном процессе, их личных интересах, их специфической мотивации.

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований " Соціовимір" Сергей Таран:

Каковы перспективы акции РПС? Мы видим, что она уже сворачивается.

Прежде всего, эта акция была выгодна России, которая посредством постоянных мятежей, уничтожения имущества и захватов пытается показать, что Украина — несостоятельное государство, которое не должно поддерживаться мировым сообществом, а также что санкции против РФ не оправданы. Так что понятны бенефициары такой акции.

Также в этом могут быть заинтересованы отдельные внутренние силы, которым выгодны досрочные выборы и расшатывание ситуации внутри страны. Достаточно прислушаться, кто говорит сегодня о необходимости досрочных выборов, — и все сразу станет понятно.

Однако я не думаю, что эта акция РПС приведет к каким-либо изменениям, поскольку наше общество достаточно зрелое и ответственное. С помощью такого "майдана" общество получило своего рода прививку. Граждане ожидают быстрых перемен, а перемены проходят очень сложно, это и подталкивает некоторых людей к тому, чтобы быть уязвимыми к действиям провокаторов. Мы увидели сценарий, который, в принципе, может быть: швондеры захватывают центр города, банковские учреждения, все крушат и ломают.

На мой взгляд, главное значение данной акции не в том, что она станет настоящим третьим Майданом, а в том, что с ее помощью общество получает прививку от подобных переворотов на будущее.

В составе РПС есть разные люди: есть и провокаторы, есть и военные, есть и участники каких-то сепаратистских движений, есть и некоторые политики, которым это выгодно. То есть РПС — это достаточно разношерстная солянка всех и вся, людей, которые, подчеркиваю, могут вполне искренне стремиться к переменам, но при этом не понимать, что перемены — это еще и ответственность. А всех людей, которые собираются на так называемый "майдан-3", объединяет отсутствие ответственности.

Директор Института украинской политики Константин Бондаренко:

Это была не акция — получилась какая-то клоунада. На самом деле ничего не произошло. Такое впечатление, что просто есть группа маргиналов, которые попытались таким методом обратить на себя внимание. Иначе эту акцию объяснить сложно.

Если бы это кому-то было нужно и выгодно, то акция имела бы совершенно другую организационную основу, большее финансирование, и в ней было бы больше логики, по сравнению с тем, что мы наблюдали. Потому я думаю, что эта акция была либо чьим-то пробным шаром, отвлечением внимания от каких-то основных моментов, попыткой выпустить пар, либо попыткой каких-то маргинальных сил показать, что и они чего-то стоят.

Какие перспективы имеет эта акция? Никаких. Мы видим, что уже сегодня на Майдане не осталось практически никого. Стоит одна палатка, и то, я думаю, она там ненадолго.

Почему мы видим среди РПС украинских военных, бойцов добровольческих батальонов? Прежде всего, потому что они сейчас чувствуют себя обиженными, обездоленными. И они поверили, что из этой затеи получится что-то серьезное. На самом деле, в сумме участников этой акции не так много. 200-300 человек, которые, по разным данным, вышли на Майдан, — это не большое количество.