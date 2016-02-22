Россия пытается интегрировать в Украину смесь российско-мафиозного Донбасса — Климкин

Чтобы Запад снял санкции с России, должны быть сдвиги в политический части Минских договоренностей, именно поэтому Москва пытается навязать Киеву смесь российско-мафиозного Донбасса.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Россия сейчас пытается играть в интерпретации Минска — на чьей стороне мяч. В то же время всем понятно, что для начала определенных политических процессов нужен по крайней мере минимальный уровень безопасности. А у нас сейчас нет не только минимально необходимого уровня безопасности — у нас происходит реальное ухудшение, причем сознательное ухудшение со стороны оккупированных территорий. Поэтому мы не можем играть с датами. Мы должны обеспечить безопасность, а потом выходить на выборы", — рассказал дипломат.

"Логика России — пытаться интегрировать в Украину созданную ими сейчас смесь российско-мафиозного Донбасса, чтобы: а) политически дестабилизировать Украину; б) перевести на Киев финансирования этой территории и в) иметь возможность постоянно раскручивать с его помощью проблемы для Украины. Вот именно эти варианты мы предотвращаем", — резюмировал Павел Климкин.

Напомним, политический аналитик Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде", что президент РФ Владимир Путин никогда не хотел получить такой чирей, как оккупированный Донбасс.