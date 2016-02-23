Яценюк ждет от Рады и Порошенко предложений по комиссии по назначению руководителя ГБР

Премьер-министр Арсений Яценюк ожидает, когда Верховная Рада и глава государства направят в Кабмину предложения, касающиеся комиссии по назначению руководителя Государственного бюро расследований.

Об это "Главреду" сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Ожидаю, когда парламент и президент направят в правительство предложения относительно кадровой комиссии по назначению директора Государственного бюро расследований. Правительство готово к формированию ГБР как нового органа, который будет по чести, по справедливости и по закону расследовать преступления", — подчеркнул премьер Яценюк на церемонии запуска групп быстрого реагирования патрульной полиции в Харькове во вторник, 23 февраля.

Глава правительства отметил: чтобы построить новую правоохранительную систему страны, необходима работа Государственного бюро расследований. Яценюк напомнил, что правительство обратилось к парламенту и президенту представить своих кандидатов для комиссии, которая назначит руководителя ГБР. Однако, подчеркнул он, пока кандидаты для конкурсной комиссии не поступали.

"Это означает, что идет проволо́чка с созданием нового, независимого, не постсоветского, а проевропейского Государственного бюро расследований, которое является вторым элементом в цепочке создания новой честной правоохранительной системы, где цель — предотвращение преступления и привлечение к уголовной ответственности за соответствующее совершенное преступление против прав и свобод человека и гражданина", — подчеркнул Яценюк.

"Ожидаю, когда парламент и президент направит в правительство предложения относительно кадровой комиссии по назначению директора Государственного бюро расследований. И правительство готово к формированию Государственного бюро расследований как нового органа, который будет по чести, по справедливости и по закону расследовать все преступления", — подчеркнул он.

Глава правительства также отметил необходимость обновления судебной системы: "Работа полиции должна иметь результаты как через беспристрастное и объективное расследование, так и через судебные приговоры".

"Мы сделали первый шаг в формировании судебной системы, которая подлежит обновлению — новыми правилами и процедурами и новым судейским корпусом", — подчеркнул он, акцентировав внимание на необходимости принятия парламентом соответствующих изменений в Конституцию, новых законов о статусе судей и судоустройстве: "Чтобы судьи защищали честных полицейских, честных граждан и чтобы защищали право и законность в нашей стране".

Фото: Facebook Арсения Яценюка