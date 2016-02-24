Президентская кампания: в ожидании непредвиденного

Масштабный политический кризис, который постоянно играет новыми и новыми гранями, заставляет рассмотреть досрочные выборы как возможный вариант развития событий. О перспективах досрочного избрания Верховной Рады сказано немало, поэтому, самое время подумать о перспективах электорального испытания для желающих стать главой государства или — в случае Петра Порошенко — сохранить свой пост.

Действующий президент, безусловно, не заинтересован в досрочных выборах, и для него борьба против внеочередной парламентской кампании — один из рубежей по недопущению покушения на президентский пост амбициозных претендентов. К тому же даже победа в досрочной схватке за президентский пост сокращает срок пребывания Порошенко у властного штурвала. Сомневаюсь, что на Банковой считают такой вариант приемлемым для главы государства.

Казалось бы, превращение двухлетней давности Украину в парламентско-президентскую республику должно было уменьшить накал страстей вокруг поста президента, но этого не произошло. Глава государства, как и прежде, стремится быть признанным политическим центром, получается это у него со скрипом, но вряд ли в нынешних условиях кому-то из лидеров парламентских сил (к примеру) по силам игнорировать президента.

Очевидно, что перспектива проведения досрочных президентских выборов в Украине будет не по вкусу Западу, зато в целом придется по душе России. Не только в оценках официальных лиц, но и путем предоставления права на использование пропагандистской машины Кремля. Вот только действовать в режиме тонкой настройки эта махина не приспособлена, поэтому может оказать медвежью услугу претендентам, желающим связаться с российской поддержкой. США и ЕС хотят обойтись без внеочередного празднования демократии на украинской земле, способного пошатнуть хрупкий баланс сил во власти.

Именно Порошенко даже после существенного падения своей популярности остается самым рейтинговым политиком в стране. Наличие у него персональных финансовых и информационных ресурсов позволяет главе государства компенсировать малоэффективный характер работы партии БПП-"Солидарность". Эта политическая сила пока успешно повторяет траекторию упадка украинской партии власти, разве что полноценного расцвета у нее не было, сразу начался процесс загнивания. Ничего удивительного в этом нет, ведь мы живем во время, когда общественно-политические процессы проходят ускоренно. 10-процентный гандикап из числа тех, кто всегда голосует за власть, даже при неблагоприятном раскладе будет личным президентским активом — трудно представить, чтобы Арсений Яценюк или Владимир Гройсман всерьез решили принять участие в схватке за президентское кресло.

Юлия Тимошенко — дважды финалист президентской гонки, уверенно наращивавшая рейтинг в течение прошлого года и сегодня пытающаяся диктовать логику развития событий. Поэтому фракция "Батьківщина" вышла из коалиции, а Юлия Владимировна в образе привлекательной, но искушенной наставницы рассказывает о своей обеспокоенности политическим кризисом в эфире разнообразных телевизионных каналов. Полагаю, что Тимошенко не станет форсировать вопрос проведения досрочных президентских выборов (слишком маленькая у нее парламентская фракция, да и кадры на местах слабоваты), но будет пребывать в состоянии повышенной готовности. Черновую работу для своей новой соратницы тем временем проделает Валентин Наливайченко, пользующийся репутацией антикоррупционера и счастливого обладателя чемоданов с компроматом.

Кстати, тема борьбы с коррупцией на гипотетических досрочных президентских выборах будет звучать ярко и остро. Вот тут бы Михеилу Саакашвили выступить, но ему мешает избирательный ценз. Вариант "трансляции рейтинга" всерьез рассматривать не стоит, поскольку Михеил Николозович серьезно отличается от большинства украинских политиков. Скорее он будет всерьез бороться за пост премьера, чтобы с него сотрудничать с любым будущим президентом.

Популярность Андрея Садового не слишком усилится после перехода "Самопомочі" в парламентскую оппозицию. Президентские амбиции львовского мэра давно являются секретом Полишинеля, но он предпочитает консервативную тактику поведения, словно ждет, что миллионы избирателей проведут всенародное вече на площади Рынок и настойчиво позовут Андрея Ивановича управлять страной. Пока же патологическое нежелание брать на себя ответственность в масштабах страны играет злую шутку с лидером "Самопомочі". Есть и известная историческая особенность, что кандидат с Западной Украины имеет худшие шансы по сравнению с претендентами с Востока и Центра, но за последние два года эти правила могли серьезно поменяться.

Фигурирующий в президентских рейтингах Юрий Бойко может принять участие в избирательной кампании, но в качестве спарринг-партнера власти. Трудно назвать формального лидера фракции "Оппозиционного блока" консолидирующей Восток фигурой, как и согласованным выдвиженцем олигархов. Если таковой (выдвиженец большого бизнеса) появится в бюллетене для голосования, то засвечивать его раньше времени не станут, предпочтя наращивать рейтинг за счет медийного и финансового ресурсов — по неоднократно обкатанной схеме.

Олег Ляшко, бронзовый призер президентской гонки-2014, также фигурирует в разнообразных рейтингах, но всерьез рассматривать перспективу главы РПЛ стать президентом не следует. Дело, как представляется, не в эксцентричной манере поведения известного и опытного политика, а в отсутствии партийной базы на местах, без чего даже обильные материальные вливания могут оказаться бесполезной тратой денег. Решение радикалов затеять политические торги вокруг их возвращения в коалицию можно пояснить именно узостью пространства для политического маневра.

В похожей ситуации и "настоящий полковник" Анатолий Гриценко, следы политической активного которого трудно рассмотреть в разнообразии украинского общественно-политического ландшафта. Милитаризованный образ, хороший в мирное время, в условиях противостояния с Россией накладывает определенные обязательства, с которыми лидер "Гражданской позиции" не справился.

Безусловно, можно предполагать участие в президентской кампании участника АТО или волонтера, гражданского активиста или переселенца из Крыма, но безжалостные реалии украинской политики не дают такому кандидату шансов получить результат за пределами статистической погрешности без помощи ангажированных денежных мешков.

Если говорить о необходимых условиях проведения досрочных президентских выборов, то их, как минимум, два — досрочные парламентские выборы в качестве катализатора электоральной активности общества и ротация 80% состава Центральной избирательной комиссии. Это не учитывая благосклонности к этой идее со стороны судейского корпуса, что делает подобный сценарий сегодня маловероятным. Впрочем, события горячей весны-2016 могут актуализировать проблему.