Эксперт о прекращении огня в Сирии: Путин показывает, кто хозяин в регионе

Вряд ли договоренность о прекращении огня в Сирии станет шагом на пути к урегулированию ситуации, потому что ни США, ни Россия не в состоянии справиться с данным конфликтом, тем более, с его урегулированием.

Об этом профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко, эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук Григорий Перепелица рассказал в комментарии "Главреду".

"В нем задействовано множество игроков (по своей природе этот конфликт многосубъектный). Поэтому, собственно, США и ведут диалог с Россией, что они не в состоянии справиться с этим конфликтом и возлагают на РФ надежды, которые являются совершенно безосновательными. Ведь главная цель России в данном конфликте — не его прекращение, а использование ситуации хаоса, чтобы нивелировать влияние США на Ближневосточный регион, который является стратегическим для Штатов", — подчеркнул политический эксперт.

"Таким образом, Россия воюет в Сирии не против сирийских повстанцев в политическом смысле — она воюет там против США. Такая диспозиция делает бесперспективным процесс урегулирования ситуации в Сирии, потому что США надеются на Россию, как на миротворца, а Россия ведет себя как воюющая сторона, и она преследует совершенно другие цели, а не урегулирование конфликта. Эта ситуация хаоса будет выталкивать США с Ближнего Востока и делать их беспомощными в глазах всего мирового сообщества. Так Россия дискредитирует США как сверхдержаву, усиливая, таким образом, свой собственный статус", — считает политолог.

По его словам, военное преимущество сейчас на стороне России. "Зачем России прекращать военные действия, если они приносят ей дополнительные политические дивиденды в торге со США, в том числе в отношении Украины? Чем больше побед будет у России в военном плане, тем больше ультиматумов она будет выдвигать США. Тогда Штаты будут вынуждены реагировать и считаться с позицией России. Так что Россия ну никак не выступает в качестве миротворца в Сирии, когда накрывает населенные пункты ковровыми бомбардировками, уничтожает населенные пункты и тысячи сирийцев, но при этом она представляет себя в качестве миротворца. Но самое удивительное, что США воспринимают Россию в таком качестве. Это совершенно неадекватное восприятие ситуации, которое рано или поздно приведет к поражению США в этом регионе. Я имею в виду не военный компонент, потому что они практически не вмешиваются в этом плане в данный конфликт. США воюют с ИГИЛ. Они совершенно бессмысленно используют там ограниченную военную силу, которая не может принести никакого ни военного, ни политического эффекта. То есть мы видим, что в войне в Сирии США проигрывают, а Россия побеждает. Зачем ей при этом идти на прекращение боевых действий?", — подчеркнул профессор.

"Россия в Сирии ведет себя совершенно точно так же, как и в войне на востоке Украины. И все мирные соглашения она использует только для закрепления своих позиций. Посмотрите, ведь состоялась Мюнхенская конференция, было подписано мирное соглашение, а уже на следующий день Россия спровоцировала эскалацию боевых действий, в результате чего появились еще тысячи беженцев. Причем эта эскалация была интенсивной. Путин показывает, кто хозяин в этом регионе. Задача Путина — вести диалог с США, выставлять им ультиматумы, потому что именно он владеет ситуацией", — считает Григорий Перепелица.

Напомним, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии "Главреду", армия Асада исчерпала наступательный потенциал, повстанцы — истощены.