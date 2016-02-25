Разведка доложила о переброске бронетехники и наемников РФ на Донбасс

С территории Российской Федерации на оккупированный Донбасс продолжает прибывать личный состав и боевая техника.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины.

В частности, техника, боеприпасы и личный состав для нужд 1 и 2 АК переброшены через следующие населенные пункты:

Изварино: грузовые автомобили с личным составом (60 военнослужащих) и боеприпасами (30 тонн)

Амвросиевка (в направлении Донецка): три танка, две БМП, три грузовых автомобиля с боеприпасами;

пункт пропуска "Новоазовск": четыре грузовых автомобиля с личным составом.

В то же время, сообщили в ГУР, ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым воздействием противника на подразделения украинских войск. В течение суток осуществлено 84 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов.

Украинская сторона предоставила информацию представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град" в районах Боково-Платово, Гольмовский, Донецк и Молодежное.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что в Донецке фиксируется активное передвижение живой силы, автотранспорта и бронетехники боевиков в Петровском районе, наиболее приближенном к контролируемой силами АТО Марьинке.