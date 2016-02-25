Жизнь дороже: русские наемники массово отказываются воевать на Донбассе и бегут в РФ

Российские наемники опасаются возобновления активных боевых действий на Донбассе, поэтому продолжают массово увольняться из т.наз. 1-го "армейского корпуса", дислоцированного на оккупированной территории Донецкий области.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, факты массового увольнения российских военнослужащих с последующим возвращением в РФ уже отмечены в подразделениях 5-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК, дислоцированной в Обильном Старобешевского района Донецкой области.

Ранее "Главред" сообщал, что "морпехи" ДНР тоже отказываются воевать: массово увольняются и возвращаются в Россию.

Также напомним, что под Светлодарском российские военные обстреляли группу местных боевиков, пытавшихся сдаться в плен силам АТО, один был убит и двое ранены.